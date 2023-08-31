Окупанти 89 разів обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, зруйновано будинки та інфраструктуру

Окупанти за добу завдали 89 ударів по Запорізькій області, обстрілів зазнали 24 населених пункти, є руйнування будинків та об'єктів інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог завдав 11 авіаударів по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, поцілив трьома ракетами по Новоукраїнці та Новомихайлівці, атакував чотирма БПЛА Залізничне та Малинівку, а також здійснив чотири обстріли з РСЗВ по Павлівці та Новодарівці", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

За даними ОВА, зафіксовано 67 артилерійських ударів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

"Унаслідок артобстрілу військовослужбовців РФ по Гуляйполю поранення дістав 31-річний чоловік - його оперативно доправлено до лікувального закладу", - інформував Малашко.

Також за минулу добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.