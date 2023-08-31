У результаті російської агресії загинули два жителі Донеччини, ще п’ятеро осіб дістали поранення

За минулу добу унаслідок російської агресії загинули 2 мирних жителі Донецької області, ще 5 осіб було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в четвер уранці.

"За 30 серпня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Багатирі та Часовому Яру. Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Голова обладміністрації зазначив, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.