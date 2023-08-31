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06:48 31.08.2023

Російська ППО не адаптувалася до ударів українських безпілотників

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Російська ППО не адаптувалася до ударів українських безпілотників

Український удар по аеродрому в Псковській області свідчить про те, що російська ППО не адаптувалася до захисту від атак українських безпілотників, на відміну від ППО в Криму, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські сили знищили чотири російські літаки Іл-76 під час удару безпілотниками по аеродрому в Псковській області в ніч із 29 на 30 серпня. Загалом, пише ISW з посиланням на російські дані, це летовище намагалися атакувати понад двадцять українських дронів.

"Російські джерела, зокрема в Міністерстві оборони Росії (МО), заявили, що системи ППО і РЕБ також збивали українські безпілотники над Орловською, Тульською, Воронезькою, Рязанською, Калузькою, Брянською та Московською областями", - йдеться в огляді.

Таким чином, припускають в ISW, "російські сили, можливо, зосередили свою ППО на прикритті Москви і якимось чином не помітили незвично велику кількість українських дронів, які, як повідомляється, завдали удару по аеродрому Пскова".

Крім того, аналітики констатують наростання в РФ стурбованості тим, що на заході країни не залишається безпечних місць через технічні можливості України, що зростають. Передбачається, що російські сили повинні враховувати це під час гарантування безпеки військових і стратегічних об'єктів.

 

 

 

Теги: #війна #огляд #isw

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