Події

18:45 30.08.2023

Унаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджено приміщення двох підприємств

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Унаслідок обстрілу в Нікополі пошкоджено приміщення двох підприємств

У середу росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, внаслідок цього пошкоджено приміщення двох підприємств, а також п'ятиповерховий будинок, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Десять снарядів сьогодні влучили по Нікополю. Ворог ударив із важкої артилерії. Пошкоджено приміщення двох приватних підприємств. А ще - п'ятиповерхівку, сім авто і лінію електропередач. Головне, минулося без загиблих і поранених", - написав Лисак у телеграм-каналі.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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