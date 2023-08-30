Події

18:18 30.08.2023

Очільник МВС про інцидент у Дніпрі: Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства

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Очільник МВС про інцидент у Дніпрі: Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства

Події в Дніпрі потребують зваженого об'єктивного підходу, але є й очевидні речі: якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, вважає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися. Смерть - це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Водночас Клименко зазначив, що "є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно - не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей".

На думку міністра, "ця ситуація - серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але поки що контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів".

"Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - підсумував міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху і не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири відмовилися з нього виходити.

В автомобілі перебували жінка, чоловік і двоє дітей. Виникла бійка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Теги: #мвс #дніпро #інцидент

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