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18:14 30.08.2023

У зустрічі послів із Формули миру в Києві взяли участь представники понад 70 країн

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із представниками закордонних дипломатичних установ імплементацію Української формули миру, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Сьома зустріч такого формату, в якій узяли участь понад 70 представників іноземних держав, була присвячена пункту формули "Продовольча безпека" та відбулася на території компанії - виробника хліба Київської області. Підприємство минулого року постраждало від одного з ракетних обстрілів з боку Росії.

Як повідомив керівник Офісу президента, лише в Африці 32 держави залежать від експорту українського зерна. Він подякував партнерам за забезпечення роботи "зернового коридору" в Чорному морі та за підтримку гуманітарної ініціативи Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка передбачає постачання зернових найбільш уразливим країнам Африканського континенту.

"Ми розуміємо, як важливо допомагати людям в інших країнах, які також страждають від війни та від того ж агресора, що й громадяни України", - зазначив він.

Єрмак подякував представникам іноземних держав за активну участь у робочих групах, присвячених кожному з пунктів Формули миру. Він нагадав, що ці групи готують проєкти рамкових документів стосовно кожного пункту формули, які передбачатимуть детальні кроки для відновлення справедливого та тривалого миру в Україні та будуть універсальними для будь-якої країни.

За його словами, спільні напрацювання робочих груп стануть основою для подальшої роботи в межах майбутньої – третьої – зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки. А напрацьовані під час цих консультацій рішення будуть винесені на розгляд лідерів країн та урядів на Глобальному саміті миру.

Теги: #зустріч #посли #формула_миру

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