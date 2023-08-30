У зустрічі послів із Формули миру в Києві взяли участь представники понад 70 країн

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із представниками закордонних дипломатичних установ імплементацію Української формули миру, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Сьома зустріч такого формату, в якій узяли участь понад 70 представників іноземних держав, була присвячена пункту формули "Продовольча безпека" та відбулася на території компанії - виробника хліба Київської області. Підприємство минулого року постраждало від одного з ракетних обстрілів з боку Росії.

Як повідомив керівник Офісу президента, лише в Африці 32 держави залежать від експорту українського зерна. Він подякував партнерам за забезпечення роботи "зернового коридору" в Чорному морі та за підтримку гуманітарної ініціативи Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка передбачає постачання зернових найбільш уразливим країнам Африканського континенту.

"Ми розуміємо, як важливо допомагати людям в інших країнах, які також страждають від війни та від того ж агресора, що й громадяни України", - зазначив він.

Єрмак подякував представникам іноземних держав за активну участь у робочих групах, присвячених кожному з пунктів Формули миру. Він нагадав, що ці групи готують проєкти рамкових документів стосовно кожного пункту формули, які передбачатимуть детальні кроки для відновлення справедливого та тривалого миру в Україні та будуть універсальними для будь-якої країни.

За його словами, спільні напрацювання робочих груп стануть основою для подальшої роботи в межах майбутньої – третьої – зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки. А напрацьовані під час цих консультацій рішення будуть винесені на розгляд лідерів країн та урядів на Глобальному саміті миру.