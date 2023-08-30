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17:40 30.08.2023

Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

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Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

ЄС варто прагнути встигнути до кінця року вийти на показник у 40 тис. українських військовослужбовців, які пройшли підготовку в Європі, заявив у середу глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Я запропонував міністрам підняти ціль місії до 40 тис. підготовлених українських солдатів до кінця року", - заявив Боррель під час пресконференції в Толедо за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу.

Він зазначив, що в рамках цієї місії вже було підготовлено 25 тис. українських солдатів, що свідчить про "безпрецедентну швидкість" її виконання. За словами Борреля, до кінця жовтня кількість українських військових, які пройшли підготовку в країнах ЄС, досягне позначки в 30 тисяч.

При цьому Боррель зазначив, що українським військовим потрібна більш спеціалізована підготовка. За його словами, з цієї причини в ЄС, зокрема, спробують знайти спосіб сприяння навчанню пілотів для літаків F-16.

Він привітав рішення Данії та Нідерландів у майбутньому надати Україні літаки F-16.

Теги: #єс #військові #підготовка

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