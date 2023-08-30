Події

15:58 30.08.2023

У Румунії буде створено навчальний центр пілотів F-16

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У Румунії буде створено навчальний центр пілотів F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен за підсумками розмови з румунським колегою Ангелом Тілваром повідомила, що в Румунії буде створено навчальний центр літаків F-16 для ЄС, самі винищувачі нададуть Нідерланди.

"Сьогодні мій румунський колега Ангел Тілвар, керівник компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті і я домовилися про об'єднання зусиль: У Румунії буде створено навчальний центр F-16 для ЄС. Компанія Lockheed Martin забезпечить навчання і технічне обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16", - написала Оллонгрен у твіттері.

Теги: #румунiя #навчальний_центр #f16

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