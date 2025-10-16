Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська вранці, 16 жовтня, завдали удару двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ у тилу України, є поранені та загиблі, повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Вранці, 16 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованому в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни", - йдеться у повідомленні пресслужби у фейсбуці.

Повідомляється, що через вороже влучання, "попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося". На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими.

Зазначено, що за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.