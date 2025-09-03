Сирський наголосив на потребі терміново завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час щомісячної наради з питань підготовки наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах, зокрема, зауважив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни.

"Основною ж темою наради стали заходи безпеки у навчальних центрах в умовах постійних дронових та ракетних атак противника. Були доповіді про зведення захисних споруд, а також стан забезпечення навчальних центрів засобами ППО, спостереження та протиповітряного прикриття", - написав він у Facebook у середу.

Головком зазначив, що у сфері безпеки виконано значний обсяг робіт.

"Будуються підземні споруди для проживання військовослужбовців, які навчаються; на стрільбищах облаштовуються перекриті ходи сполучення тощо. У деяких центрах вже 100% особового складу постійно живе в підземних укриттях… За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", - акцентував він.