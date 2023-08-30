МЗС у відповідь на заяви Орбана: Не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує своїми територіями і суверенітетом

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на чергові заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана наголосили, що Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом.

"Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї в Україну та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем'єра. Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці в середу.

У МЗС України також додали, що російське керівництво, "яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло".

Раніше прем'єр-міністр Угорщини в інтерв'ю протрампівському телеведучому Fox News Такеру Карлсону заявив, що Захід має укласти угоду з президентом РФ щодо безпеки України, яка не повинна передбачати ані повернення Криму, ані членства України в НАТО. Він також упевнений, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.