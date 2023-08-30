У Бериславському районі Херсонської області заарештували торговця зброєю

Правоохоронці викрили 45-річного жителя одного з населених пунктів Бериславського району Херсонської області в незаконному зберіганні зброї з метою її подальшого перепродажу.

Як повідомляє відділ комунікації Херсонської обласної поліції, фігурант на початку серпня за 40 тис. грн уже збув автомат АК-74 і 120 патронів до нього. Правоохоронці дізналися, що продавець готується до подальшої реалізації зброї, цього разу він мав на меті продати реактивну штурмову гранату (РШГ-2). Оперативники затримали зловмисника під час чергового факту збуту зброї на гарячому.

У домоволодінні громадянина було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці вилучили п'ять корпусів ручної осколкової гранати РГД-5 та запали до них, ящик із майже 1100 набоями калібру 5.45 мм та ящик із 60 гранатами ВОГ-17м для підствольного гранатомета. За словами правопорушника, зброю та боєприпаси він відшукував на територіях, де під час тимчасової окупації розміщувалися оборонні позиції окупаційних військ РФ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Суд підтримав клопотання слідчого й обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою.