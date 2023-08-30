Події

10:25 30.08.2023

Польща планує виробляти комплектуючі для F-16

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Польща планує виробляти комплектуючі для F-16

Польща організовує виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16, повідомив агентству PAP директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький у середу.

"У кінцевому підсумку PZL Mielec вироблятиме від 70 до 80% конструкції корпусу F-16", - сказав Закрецький.

Він уточнив, що "підприємство має намір реалізувати цей план до кінця наступного року".

"Виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 (новітня модифікація винищувача - ІФ-У) на підприємстві PZL Mielec здійснюється в комплексно модернізованому цеху загальною площею 14 тис. кв. м. Раніше тут виробляли військові реактивні літаки", - зазначив директор заводу.

"Я радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також є доказом прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec і промислового потенціалу нашої країни", - заявив він.

Багатоцільовий винищувач F-16 версії Block 70/72 вийшов у серію в січні поточного року. Його особливістю є оснащення новітньою бортовою радіолокаційною станцією APG-83 (SABR) дальнього виявлення з активною фазованою решіткою, бортовим комплексом РЕБ, підвісними контейнерами цілевказання AN/AAQ-33 Sniper тощо.

Теги: #польща #f_16

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