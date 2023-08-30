Події

09:19 30.08.2023

Міноборони РФ намагається цензурувати висвітлення вторгнення в Україну - ISW

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Міноборони РФ намагається цензурувати висвітлення вторгнення в Україну - ISW

Міноборони Росії взялося за обмеження і цензурування інформації про війну в Україні, помітили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Науковці припустили, що, ймовірно, Міноборони РФ повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, водночас намагаючись піддавати цензурі скарги на лінії фронту та повідомлення про наступ українських військ.

Аналітики нагадують, що нещодавно Міноборони РФ змінило стиль своїх щоденних репортажів для скорочення щоденного обсягу інформації про війну.

За їхніми спостереженнями, раніше воно публікувало щоденний звіт, що відрізнявся від індивідуальних звітів пресслужб кожного російського угруповання військ.

Однак 29 серпня пресслужби кожного російського угруповання військ оприлюднили текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного, а не свої власні оригінальні звіти.

"Міністерство оборони Росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка надавала б обмежену інформацію про фронт протягом усієї війни. Зміна у висвітленні подій Міністерством оборони Росії, якщо ця тенденція продовжиться, може відображати його ширші зусилля з цензури російських повідомлень про війну та уніфікації власного наративу", - підсумували в ISW.

 

Теги: #війна #isw

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