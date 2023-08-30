У Київській області пошкоджено понад шість приватних будинків, знищено два автомобілі, є постраждалі

Понад 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет і "шахедів" ще в одному з районів Київської області, написав керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у телеграм-каналі.

"Через загоряння будинку після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного з домоволодінь", - повідомив він.

За інформацією Нєбитова, пошкоджено гаражні приміщення, знищено два автомобілі.

Раніше в середу Держслужба з НС повідомила про ліквідацію наслідків ворожої ракетної атаки у Фастівському та Бучанському районах.