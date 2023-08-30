Події

02:45 30.08.2023

Окупанти обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігова, пошкоджено лікарню

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Російські окупанти у вівторок обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігова, внаслідок чого пошкоджено місцеву лікарню та автомобіль "швидкої допомоги", повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Чернігів. Російські війська обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні та автомобіль швидкої медичної допомоги.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Поліцейські збирають доказову основу військового злочину росіян.

Теги: #україна #чернігів #пошкодження #обстріл

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