Окупанти обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігова, пошкоджено лікарню

Російські окупанти у вівторок обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігова, внаслідок чого пошкоджено місцеву лікарню та автомобіль "швидкої допомоги", повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Чернігів. Російські війська обстріляли Семенівку Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні та автомобіль швидкої медичної допомоги.

Внаслідок атаки постраждалих немає. Поліцейські збирають доказову основу військового злочину росіян.