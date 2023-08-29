Гуманітарна допомога США українцям перевищила $2,6 млрд - Держдеп

Уряд США станом на 25 серпня надав понад $2,6 млрд у вигляді гуманітарної допомоги, щоб допомогти людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року, повідомляється на медіаплатформі Державного департаменту США ShareAmerica у вівторок.

"Ця гуманітарна допомога - через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Державний департамент США - охоплює: їжу та притулок; медичну допомогу, включно з психічним здоров'ям і психосоціальною підтримкою; доступ до безпечної питної води; предмети першої необхідності, як-от кухонні набори та комплекти постільної білизни", - ідеться в повідомленні.

Основну частину гуманітарної допомоги було направлено безпосередньо в Україну, проте понад $451 млн було спрямовано сусіднім країнам, які прийняли українських біженців, включно з Польщею, Молдовою та іншими.

"Допомога надходить у зв'язку з тим, що агресивна війна РФ призвела до переміщення понад 5 млн осіб в Україні та змусила близько 6 млн шукати прихистку в сусідніх країнах. Бомбардування та обстріли з боку Росії і далі пошкоджують та руйнують дороги, мости, греблі та залізниці, а також лікарні, школи та зернові порти. Нова гуманітарна допомога надасть усе: від притулку для тих, чиї будинки були зруйновані, до травматологічної допомоги тим, хто найбільше постраждав від російської війни", - йдеться в повідомленні.