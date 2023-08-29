Події

15:19 29.08.2023

На Чернігівщині на боєприпасі вибухнув автомобіль, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували - ДСНС

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На Чернігівщині на боєприпасі вибухнув автомобіль, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували - ДСНС

 У понеділок, 28 серпня, в одній із громад Чернігівської області вибухнув автомобіль на боєприпасі, внаслідок цього сталося загоряння транспортного засобу, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося загорання автомобіля. Унаслідок вибуху двоє дорослих загинули, а двох дітей госпіталізували", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДСНС у вівторок.

 

Теги: #вибух #загибель #чернігівська_область

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