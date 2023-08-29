На Чернігівщині на боєприпасі вибухнув автомобіль, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували - ДСНС

У понеділок, 28 серпня, в одній із громад Чернігівської області вибухнув автомобіль на боєприпасі, внаслідок цього сталося загоряння транспортного засобу, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Нехтуючи попереджувальними знаками "Міни", що встановлені вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося загорання автомобіля. Унаслідок вибуху двоє дорослих загинули, а двох дітей госпіталізували", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДСНС у вівторок.