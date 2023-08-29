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13:54 29.08.2023

Зеленська обговорила з регіональним директором ЮНІСЕФ стратегічні напрями співпраці

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Зеленська обговорила з регіональним директором ЮНІСЕФ стратегічні напрями співпраці

Перша леді України Олена Зеленська обговорила з регіональним директором ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії Реджиною Де Домініцис стратегічні напрями співпраці.

Зокрема, як повідомила пресслужба президента України, напрям, який насамперед потребує фінансової підтримки, - це розвиток інфраструктури шкільних харчоблоків, а саме будівництво таких підприємств, як фабрики-кухні, модернізація або відновлення базових та опорних кухонь у закладах освіти.

"Цього року до шкіл і дитячих садочків в Україні підуть мільйони дітей. Із них понад 1,5 мільйона - це учні молодших класів та пільгові категорії. Кожен і кожна з них має право на якісне та здорове харчування. Кожен і кожна має право на здорове майбутнє", - акцентувала дружина президента.

Зеленська наголосила на важливості співпраці з Дитячим фондом ООН у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я та у створенні в кожній громаді інтегрованих соціальних послуг для покращення системи догляду за дітьми та запобігання їх вилученню з біологічних родин.

Перша леді також обговорила з Реджиною Де Домініцис співпрацю з ЮНІСЕФ у сфері підтримки сімейних форм виховання. Днями в Україні було презентовано Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми, який сприятиме реформі деінституціалізації.

"Наша співпраця триває. Щоб маленькі українці мали все те, про що йдеться у відомому девізі ЮНІСЕФ, який повністю поділяє Україна: "Надія, можливість, гідність - для кожної дитини", - сказала вона.

Зі свого боку Реджина Де Домініцис подякувала Олені Зеленській за адвокацію та відстоювання інтересів дітей на національній і міжнародній арені та висловила сподівання на те, що ці інтереси будуть у центрі програм відбудови України.

Як повідомляється, ЮНІСЕФ став надійним партнером реформи шкільного харчування. Експерти Дитячого фонду ООН були залучені до розробки дорожньої карти впровадження змін до 2027 року. Сьогодні вона перебуває на затвердженні в уряду.

Теги: #юнісеф #зеленська

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