Події

13:13 29.08.2023

Мерка Парижа супроводить гумконвой із Єревана до Лачинського коридору

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Мерка Парижа супроводить гумконвой із Єревана до Лачинського коридору

Мерка Парижа Анн Ідальго відвідає Єреван, щоб супроводити передбачений для жителів Нагірного Карабаху гуманітарний вантаж у бік Лачинського коридору.

"30 серпня до Вірменії прибуде мерка Парижа Анн Ідальго, яка супроводжуватиме колону з гуманітарним вантажем, що прямує з Єревана до Лачинського коридору. Гуманітарну допомогу надали міста Париж, Іль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпи, Овернь, Окситанія, регіон Луари", - заявили в координаційній раді вірменських організацій Франції.

Зазначається, що 30 серпня колона вантажівок із гуманітарним вантажем стоятиме біля в'їзду до Лачинського коридору.

Майже місяць 22 вантажівки з гуманітарним вантажем очікують можливості проїхати через Лачинський коридор із території Вірменії. Влада Азербайджану забороняє їх в'їзд.

У вівторок азербайджанські ЗМІ повідомили, що Товариство Червоного Півмісяця Азербайджану спрямувало до Карабахського регіону країни 40 тонн гуманітарної допомоги. Зазначається, що гуманітарний вантаж містить борошняні вироби і відправлений із Баку.

Водночас у невизнаному Нагірному Карабаху заявили про відсутність будь-яких домовленостей про отримання гуманітарного вантажу з Баку дорогою Агдам-Степанакерт.

Теги: #карабах #франція #гумдопомога

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