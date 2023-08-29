Опитування: Понад 40% українців орієнтуються на тривалу війну з РФ

Більшість українців (42% респондентів) орієнтуються на тривалу війну з РФ, свідчать дані опитування в межах соціологічного моніторингу "Українське суспільство" після 16 місяців війни.

"Збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором, що цілком можна порівняти з домінантними уявленнями про бажані особливості перемоги", - зазначено в дослідженні.

Водночас 34,3% опитаних вважають, що війна може завершитися за пів року-рік, 9,4% розраховують на її завершення вже за декілька місяців, а 12,8% висловилися про те, що їм важко відповісти.

При цьому понад 83,5% респондентів вважають, що перемогою України стане повернення всіх її територій у межах 1991 року. Решта змістовних варіантів не набирають навіть 5% (так, 4,1% відповіли, що повернення захопленого після 24 лютого 2022 року буде достатньо для перемоги України у війні, крім повного припинення атак Росії).

Соціологічний моніторинг "Українське суспільство" проводить Інститут соціології НАН України з 1994 року. Останню хвилю опитування було проведено в червні 2023 року (збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)).

Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) і виключно за мобільними телефонними номерами. Польовий етап дослідження тривав із 17 до 27 червня 2023 року.

Статистична похибка вибірки обсягом 2 004 респонденти за довірчої ймовірності 95% становить 2.2%.