Події

08:29 29.08.2023

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

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За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

Протягом минулої доби через російські обстріли Донецької області п'ятеро місцевих жителів загинули і ще четверо дістали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко у вівторок уранці.

"За 28 серпня росіяни вбили п'ятьох мешканців Донбасу: двоє в Дальньому, по одному в Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #рф #постраждалі #донеччина #обстріли

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