З прифронтових громад Куп'янського району Харківщини організовано евакуйовано 715 осіб, стільки ж виїхали самостійно – ОВА

З населених пунктів Куп'янського району Харківської області, що знаходяться під постійними ворожими обстрілами, з 9 серпня евакуйовано 133 особи, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"На сьогоднішній день вивезено 715 осіб, у тому числі 165 дітей. Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 осіб, 178 з яких діти. Таким чином, всього з 9 серпня з небезпечних районів Куп'янщини евакуйовано 1433 особи, в тому числі 343 дитини", - написав Синєгубов у Telegram.

Він також закликав мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474

