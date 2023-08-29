Події

04:56 29.08.2023

З прифронтових громад Куп'янського району Харківщини організовано евакуйовано 715 осіб, стільки ж виїхали самостійно – ОВА

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З прифронтових громад Куп'янського району Харківщини організовано евакуйовано 715 осіб, стільки ж виїхали самостійно – ОВА

З населених пунктів Куп'янського району Харківської області, що знаходяться під постійними ворожими обстрілами, з 9 серпня евакуйовано 133 особи, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
"На сьогоднішній день вивезено 715 осіб, у тому числі 165 дітей. Крім того, самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 осіб, 178 з яких діти. Таким чином, всього з 9 серпня з небезпечних районів Куп'янщини евакуйовано 1433 особи, в тому числі 343 дитини", - написав Синєгубов у Telegram.
Він також закликав мешканців, які досі залишаються жити під обстрілами, звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474
 

Теги: #україна #евакуація #харківська

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