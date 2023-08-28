З аеропорту Варшави евакуювали близько 400 осіб, через чоловіка, який їхав із України з гранатою

Варшавський аеропорт імені Шопена в понеділок евакуювали через чоловіка, який їхав з України і віз у багажі гранату і чотири патрони.

Як повідомляє RMF FM, о 15:05 за місцевим часом під час огляду ручної поклажі 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки у нього виявили 4 патрони калібру 5,56 міліметра.

На цій підставі було проведено огляд зареєстрованого багажу пасажира, в якому знайшли бойову гранату. Відомо, що пасажир прямував з України в Дубай.

У зв'язку зі знахідками оперативний черговий аеропорту ухвалив рішення про зупинку руху та евакуацію терміналу вильоту. Загалом з аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб. До 16:00 ситуація в аеропорту нормалізувалася.

Прикордонники затримали громадянина ПАР. У вівторок його мають доправити до суду.