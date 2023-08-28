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17:16 28.08.2023

У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

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У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

В Офісі президента України очікують на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії у випадку продовження після 15 вересня односторонніх обмежень на експорт української агропродукції, сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Офісу Ігор Жовква.

"Якщо після 15 вересня окремі держави-члени ЄС таки запровадять в односторонньому порядку рішення щодо обмеження торгівлі України з ЄС, очікуватимемо на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії, зокрема у правовій площині, стосовно таких держав. Адже принципи Єдиного ринку ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, порушувати не можна за жодних обставин", - наголосив він.

Також, за його словами, "у випадку, якщо сторона ЄК піде на порушення Угоди про асоціацію, зокрема відповідних положень щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, Україна залишає за собою вибір юридичних механізмів, яким чином на це реагувати".

Жовква нагадав про зустріч президента України та глави Єврокомісії минулого тижня в Афінах. "Це була дуже важлива зустріч. Президент України дуже чітко сказав пані президентці про те, що ми пам'ятаємо, що рішення Єврокомісії про обмеження українського експорту чинне до 15 вересня. І після цього воно не буде чинним", - сказав він.

"Пані президентка ще раз підтвердила, що її позиція не змінилася. Ми впевнені, що жоден тиск жодної країни-члена ЄС не спричинить порушення угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав Жовква.

За його словами, "ми говорили про те, що варто чітко відрізняти дії де-юре і дії де-факто. Іноді де-юре певні країни заявляють, що вони не блокують транзит, але де-факто це далеко не так".

"У мене є домовленість з кабінетом президентки фон дер Ляєн, що будь-які факти блокування українського транзиту ми негайно будемо доводити і вимагати відповідної реакції. Важливо, що пані президентка ЄК чітко сказала: "Ні, жодного необґрунтованого рішення щодо продовження після 15 вересня ембарго не буде", - повідомив заступник голови Офісу президента.

Після цієї зустрічі, зазначив він, "тиск з боку Польщі продовжився (маю на увазі відповідну заяву польського міністра сільського господарства, що деякі країни продовжать заборону на експорт до них українського зерна після 15 вересня)".

"Але Україна не буде заручником тих чи інших іноземних передвиборчих кампаній. До речі, йдеться не лише про Польщу. Тому працюємо з кожним урядом, який хоче чути позицію України і хоче чути аргументи. І якщо ухвалювати рішення, то виключно на основі аргументів, фактів та відповідних процедур", - наголосив Жовква.

Теги: #єс #експорт #жовква #агропродукція

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