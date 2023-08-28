Україна не буде заручником тих чи інших іноземних передвиборчих кампаній - Жовква

Ексклюзивне інтерв’ю заступника Глави Офісу Президента Ігоря Жовкви агентству «Інтерфакс-Україна»

Текст: Інна Кардаш, Олександр Мартиненко

На минулому тижні президент брав участь в саміті балканських країн. Чому він був важливим?

Ми продовжили той вдалий формат, який був запропонований керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком певний час тому – пам'ятаєте саміт «Україна-Нордік» в Гельсінкі? Тоді на цьому саміті ми мали змогу не лише зустрітися з керівництвом Фінляндії, але з іншими лідерами, які прибули в Гельсінкі.

Балканський регіон доволі різноманітний, в нас є багато спільного з цими країнами з точки зору руху частини цих країн до ЄС, і з точки зору, що частина цих країн є членами НАТО. Ну і, зрештою, питання, яке важливо для всіх візитів президента - це зброя.

Обрали Грецію, тому що з Грецією важливо було підтримувати контакт. Прем'єр Міцотакіс після перевиборів подав сигнал, що він хоче зустрітися з президентом Зеленським. Саміт був підготовлений Офісом Президента буквально за тиждень. А це не просто – домовитися про параметри і дату двостороннього візиту до Греції, домовитися з лідерами інших 10-ти країн про те, щоб вони скоординували свої графіки, прибули в конкретну дату і час до Афін, і ще й мали час на двосторонні зустрічі з Президентом України і з керівництвом країни перебування.

Все це було зроблено фактично шляхом моїх телефонних контактів з відповідними дипломатичними радниками.

І тому буквально за півдня 21-го серпня і за ранок 22-го нам вдалося провести цей саміт, коли представники 10-ти країн разом з президентом України плюс Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель говорили за зачиненими дверима про все важливе, що відбувається в регіоні. В тому числі, як знаходити додаткові засоби, щоб боротися з російською агресією.

Цьому передувала дуже хороша зустріч Президента України з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом. Ви бачили, що за результатами зустрічі Греція оголосила про рішення приєднатися до тренувань в рамках коаліції винищувачів. Грецькі пілоти – одні із найкращих на F-16, тому Греція запропонувала те, що може – одразу, без зволікань.

Говорили і про інші військові питання, про які я не можу говорити відкрито, але можу сказати, що Греція на правильному шляху і дійсно вболіває за Україну.

А під час цієї зустрічі говорили про використання грецьких суден при експорті російської нафти?

Є питання санкцій і подібні дії чітко знаходяться під санкціями ЄС. Ми не говорили про проблемні питання конкретних грецьких компаній.

Чому не говорили? Тому що відповідна робота була проведена Першим Віцепрем’єр міністром ще до візиту. І президент України, і прем'єр-міністр Греції знали про цю роботу.

Більше того, Греція дуже активно заявила про те, що вони готові працювати і по зерновому коридору України, по програмі Grain from Ukraine, в тому числі і по альтернативним маршрутам.

Відповідні компанії готові працювати в цьому напрямку. А це важливо.

Греція готова надавати свої порти. Порт Александропулос вже сьогодні суттєво збільшив свій вантажообіг за рахунок української продукції. І Греція сказала про те, що вона готова розширяти активність цього порту.

Нам це дуже важливо, оскільки мова також і про Румунію, і про Болгарію. Ось це також один з практичних конкретних результатів цього візиту.

В якому стані переговори по відновленню експорту української аграрної продукції до країн Європи після 15 вересня? Чи були якісь сигнали стосовно цього на зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн?

Це була дуже важлива зустріч. Президент України дуже чітко сказав пані президентці про те, що ми пам'ятаємо, що рішення Єврокомісії про обмеження українського експорту чинне до 15 вересня. І після цього воно не буде чинним.

Пані президентка ще раз підтвердила, що її позиція не змінилася. Ми впевнені, що жоден тиск жодної країни - члена ЄС не спричинить порушення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент України ще раз наголосив пані президентці про ті ризики, які можуть виникати від певних країн, які дуже глибоко занурені в свою виборчу кампанію.

Ми говорили про те, що слід чітко відрізняти дії де-юре і дії де-факто. Іноді де-юре певні країни заявляють, що вони не блокують транзит, але де-факто це далеко не так.

У мене є домовленість з кабінетом президентки фон дер Ляєн, що будь-які факти блокування українського транзиту ми негайно будемо доводити і вимагати відповідної реакції.

Важливо, що пані президентка ЄК чітко сказала: «Ні, жодного необґрунтованого рішення по продовженню після 15 вересня ембарго не буде».

Але вже після цієї зустрічі тиск з боку Польщі продовжився (маю на увазі відповідну заяву польського міністра сільського господарства, що деякі країни продовжать заборону на експорт до них українського зерна після 15 вересня).

У випадку якщо сторона ЄК піде на порушення Угоди про асоціацію, в тому числі відповідних положень щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, Україна залишає за собою вибір юридичних механізмів, яким чином на це реагувати.

А якщо після 15 вересня окремі держави-члени ЄС таки запровадять в односторонньому порядку рішення щодо обмеження торгівлі України з ЄС, очікуватимемо на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії, зокрема у правовій площині, стосовно таких держав. Адже принципи Єдиного ринку ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, порушувати не можна ні за яких обставин.

А все ж таки, з вашої точки зору, з боку Польщі – це виключно вплив передвиборчої кампанії?

Я б не хотів коментувати внутрішню політичну ситуацію в Польщі.

Я можу сказати, що у президента України прекрасні відносини з президентом Дудою. На День Незалежності була телефонна розмова, президент Дуда за своєю ініціативою зателефонував, привітав, говорив про подальші контакти. У нас прекрасні відносини українського та польського народів. Ми вдячні Польщі за допомогу, яку вони надають українцям. Ми вдячні Польщі за те, що вони роблять в рамках постачання важливого критичного обладнання, військової допомоги, яке йде через їхні міста, їхні аеропорти. Це дійсно важливо і дійсно неоціненно.

Але Україна не буде заручником тих чи інших іноземних передвиборчих кампаній. До речі, йдеться не лише про Польщу.

Тому працюємо з кожним урядом, який хоче чути позицію України і хоче чути аргументи. І якщо приймати рішення, то виключно на основі аргументів, фактів та відповідних процедур.

Чи були якісь контакти керівництва України з Туреччиною з огляду на повідомлення про можливе створення зернової коаліції «Туреччина – Катар – Росія»?

Нам нічого не відомо про підготовку подібної угоди, хоча, очевидно, це право Росії розповсюджувати якусь недостовірну інформацію.

Безумовно, у президента України є постійний регулярний контакт з президентом Туреччини. На Кримській платформі був особисто присутній дипломатичний радник президента Туреччини і з ним були контакти в керівника Офісу президента. У п’ятницю Україну відвідав Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, він мав зустріч з Президентом і з Керівником Офісу Президента та командою.

Ми ще раз наголошуємо, що Україна не виходила з жодних угод. Україна не виходила з угоди, укладеної спільно з Туреччиною та ООН, про постачання українського зерна.

Так, на жаль, через те, що Росія вчиняє певні дії і продовжує їх вчиняти, ризики, очевидно, ще більше зросли, але ми навіть зараз показуємо, що угода може працювати.

Тому, безумовно, розраховуємо на те, що Туреччина, маючи іншу угоду, з якої одна країна вийшла, вплине на те, щоб ця угода була відновлена.

Але ми не будемо сидіти склавши руки. Тому розвиваємо альтернативні маршрути. От чому дуже важливо, щоб жодна європейська країна не блокувала український транзит.

Ми маємо непоганий врожай цього року. Ми хочемо, щоб зерно пішло на світові ринки, щоб воно пішло в найбідніші країни, так як воно йшло весь минулий рік, незважаючи на війну.

Ми бачимо, як одразу ринки реагують на будь-який обстріл Росією інфраструктури будь-якого порту, не лише Одеси, а й на річці Дунай. Зразу злітають ціни на продовольство, тому що Україна – дійсно важливий гравець на глобальному ринку.

За підсумками зустрічі з президентом Сербії, чи пов’язана їх активність з бажанням зафіксувати непідтримку Україною незалежності Косова?

Ну, щодо України – ніяк не пов'язана, тому що, якщо ви запитаєте, чи звучала тема Косова на зустріч з президентом, як ключова – ні, не звучала. Адже позиція України не змінювалася.

У Сербії були питання по одному з голосувань України по резолюції Генасамблеї ООН.

Не піднімалося це питання. Піднімалися більш важливі.

У Сербії є досвід європейської інтеграції. І він цікавий нам з точки зору того, що країна вже має не лише кандидатський статус, а й розпочала переговори про вступ.

Було цікаво обмінятись думками. Безумовно, Володимир Зеленський поінформував про те, як відбувається процес європейської інтеграції України.

Ми почули чітке запевнення від президента Сербії щодо підтримки територіальної цілісності, суверенітету України, включно з Кримом. Було дуже важливо почути це від президента Сербії. І якщо ви звернули увагу, наступного дня, коли проводилась Кримська платформа, там виступала прем'єр-міністр Сербії Анна Брнабіч. Це також результат візиту.

Про зброю. Ми говоримо, що в авіаційну коаліцію входить 14 країн. Деякі з них вже публічно оголосили про надання літаків. Чи очікуємо найближчим часом ще оголошення від інших країн про постачання чи обслуговування літаків?

Нагадаю хронологію. 1 червня під час саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі було неформальне зібрання тих лідерів, які були присутні. І тоді вже сформувалась така авіаційна «протокоаліція».

Там було 8-9 президентів і прем'єрів, президент Зеленський зібрав їх усіх в одному приміщенні. Вже тоді, до речі, називалась конкретна кількість літаків, яка може бути передана Україні.

В Кишиневі не були присутні США, а їхня роль, без перебільшення, найважливіша – F-16 все ж таки машини американського виробництва.

Потім формально на одному з «Рамштайнів» сформувалась коаліція.

Зараз, коли після проходження відповідних процедур Сполучені Штати Америки дали «green light» конкретним країнам, вони одразу відреагували. Це три країни, які заявили про постачання літаків після завершення тренувань – Данія, Нідерланди та Норвегія. Вони це зробили не просто так – пройшли відповідні процедури. До речі, ще раз хочу висловити вдячність Сполученим Штатам Америки - і президенту, і Білому Дому (Джейк Саліван тут відігравав важливу роль), Міноборони, Держдепу.

Певні країни, не маючи відповідних машин, або маючи недостатню їх кількість, говорять про навчання українських пілотів або про надання певної кількості машин в ті центри, де будуть навчатися українські пілоти.

Це і Португалія, і Греція. І Норвегія заявила про дві машини, які будуть передані в конкретний центр підготовки. Плюс інструктори. Ми очікуємо від кожної з країн коаліції конкретного внеску. І він буде, тому що країни вступали в коаліцію свідомо.

Ми говоримо не лише про F-16. Але ми не хочемо збирати усі типи літаків, які існують у світі. Ми, очевидно, будемо говорити про 2-3 типи літаків і не більше, тому що нам не потрібен весь авіаційний парк світу.

Президент говорив про «Гріпен»…

Так, дуже хороша машина. Ми дуже детально говорили зі шведським прем'єр-міністром. Також Президент мав окрему зустріч під час візиту до Швеції з лідерами усіх політичних партій парламенту. І президент ставив про це питання, бо там парламент погоджує такі рішення. І ви бачили заяву від лідера опозиції Швеції про те, що вона хотіла б, щоб уряд почав цим питанням серйозно займатися.

Відтак, уряд Швеції зараз має зробити відповідний аналіз. Вони мають порахувати, скільки вони можуть надати Україні для того, щоб не піддавати ризику свою безпеку. І так, дійсно існує фактор НАТО, бо вони зараз формально ще не є членами НАТО.

І Україна, до речі, готова продовжувати допомагати Швеції і в цьому питанні. Президент України говорив з президентом Ердоганом ще до саміту НАТО і буде говорити доти, доки Швеція не вступить повноцінно до Альянсу. Ми впевнені, що це буде. І все, що Україна зможе зробити, і навіть більше, Україна зробить.

Хто координує процеси в авіаційній коаліції, тому що це, очевидно, дуже складний механізм?

В Європі – це Данія і Нідерланди. І прем'єрка Фредеріксен, і прем'єр Рютте були дуже активні, вони координували зусилля європейських партнерів.

Механізм Рамштайна буде залучений?

Рамштайн робить свою роботу. На Рамштайні в закритому режимі говорять про технічні деталі. Це питання міністрів оборони чи командувачів повітряних сил.

Справа не тільки в пілотах і машинах. А інженерне обладнання наших аеродромів? Вони ж сідати мають в Україні, а не летіти з інших країн.

Тому серед тих хлопців і дівчат, які проходять відповідні навчання в тих країнах, є і інженерний склад, який також паралельно має бути готовий.

Політичний рівень задає президент України, досягає політичних домовленостей, а далі, дуже важливо щоб всі, в тому числі і наші Збройні Сили, виконували взяті на себе зобов’язання.

На саміті БРІКС була прийнята декларація, один з пунктів якої стосується України. Там було сказано про прихильність до плану Африканських країн про врегулюванню україно-російського конфлікту. Що це означає для України?

Це нічого не означає для України тому, що Україна працювала і буде працювати по Формулі миру Президента Зеленського.

До речі, в цій роботі активно бере участь Південно-Африканська Республіка. Дипломатичний радник президента ПАР був на двох зустрічах по Формулі миру – і в Копенгагені, і в Джидді.

Мені нічого не відомо про Африканський план. Були певні думки, які обговорювались під час візиту відповідних лідерів і в Київ, і потім, очевидно, теж саме обговорювали в Росії.

Але я на одному прикладі покажу, наскільки трансформується позиція керівника Південно-Африканської Республіки. Пам'ятаєте, після візиту до Києва, як він реагував у Санкт-Петербурзі на слова Путіна щодо безкоштовного постачання російського зерна. Він сказав: нам не треба подачки, нам потрібно відновлення повноцінної програми Grain from Ukraine.

Це дуже важливо, що в цій роботі по Формулі миру бере участь Південно - Африканська Республіка, беруть участь інші держави Глобального Півдня – Бразилія, Індія, Китай.

Ми орієнтуємося на нашу формулу, ми враховуємо всі ті пропозиції, в тому числі від Китаю, Бразилії, які є раціональними і сумісними з інтересами миру, з інтересами України.

На наступній зустрічі послів, що відбудеться на цьому тижні в Києві, буде ще більше учасників, думаю, понад 70.

Ми впевнено йдемо до того, що все-таки в цьому році, восени, провести Саміт формули миру. Мир в Україні може бути лише на основі формули миру України, бо війна триває в Україні.

Президент в телефонній розмові з прем'єр-міністром Канади сказав, що сподівається на зустріч з ним в Нью-Йорку під час сесії Генасамблеї ООН. Що президент має намір обговорити в Нью-Йорку?

Президент матиме виступ в Генасамблеї ООН, де буде говорити і про Формулу миру, і про створення Спецтрибуналу, і про компенсаційний механізм відшкодування втрат.

Ми хочемо, щоб цей візит був використаний в тому чи іншому форматі для проведення зустрічей щодо Формули миру. Буде багато двосторонніх зустрічей, в тому числі з країнами Глобального півдня, в тому числі і з інших континентів.

Ми по максимуму використаємо цю можливість візиту до Нью-Йорка, який, впевнені, принесе вагомі результати.