Інтерфакс-Україна
Події
11:46 30.04.2025

Жовква обговорив із делегацією ПА НАТО зміцнення обороноздатності України

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Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Парламентської асамблеї НАТО на

"Серед основних тем зустрічі – зміцнення обороноздатності України чолі з її президентом Маркосом Перестрелло, повідомляє пресслужба президента., зокрема завдяки інвестиціям в український ОПК і створенню спільних виробництв у сфері озброєння", - повідомляється у пресрелізі, опублікованому в середу.

Окрім того, сторони обговорили переговорний процес, спрямований на досягнення справедливого та тривалого миру, а також надійні гарантії безпеки для України.

Теги: #па_нато #жовква

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