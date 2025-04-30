Жовква обговорив із делегацією ПА НАТО зміцнення обороноздатності України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Парламентської асамблеї НАТО на

"Серед основних тем зустрічі – зміцнення обороноздатності України чолі з її президентом Маркосом Перестрелло, повідомляє пресслужба президента., зокрема завдяки інвестиціям в український ОПК і створенню спільних виробництв у сфері озброєння", - повідомляється у пресрелізі, опублікованому в середу.

Окрім того, сторони обговорили переговорний процес, спрямований на досягнення справедливого та тривалого миру, а також надійні гарантії безпеки для України.