В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/12

У партії "Європейська солідарність" заявляють про блокування участі лідера партії, народного депутата України Петра Порошенка у сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться 22-26 травня в американському Дейтоні.

"Попри те, що всі документи були подані завчасно та є офіційне запрошення від партнерів, влада знову заблокувала участь Порошенка. Хоча підстав для погодження було більш ніж достатньо навіть відповідно до недолугого розпорядження голови Верховної Ради про вимоги до відряджень депутатів", - йдеться в заяві, розміщений на офіційному сайті політсили у середу.

В партії заявили про "усунення від зовнішнього фронту тих, хто здатен зміцнити міжнародну підтримку України". "Під час цього візиту у Петра Порошенка були заплановані двосторонні зустрічі з партнерами, розмови з експертами та лідерами думок, публічні виступи, зокрема у рамках Політичного комітету", - відзначається в заяві.