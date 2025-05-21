Інтерфакс-Україна
Політика
13:44 21.05.2025

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

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В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/12

У партії "Європейська солідарність" заявляють про блокування участі лідера партії, народного депутата України Петра Порошенка у сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться 22-26 травня в американському Дейтоні.

"Попри те, що всі документи були подані завчасно та є офіційне запрошення від партнерів, влада знову заблокувала участь Порошенка. Хоча підстав для погодження було більш ніж достатньо навіть відповідно до недолугого розпорядження голови Верховної Ради про вимоги до відряджень депутатів", - йдеться в заяві, розміщений на офіційному сайті політсили у середу.

В партії заявили про "усунення від зовнішнього фронту тих, хто здатен зміцнити міжнародну підтримку України". "Під час цього візиту у Петра Порошенка були заплановані двосторонні зустрічі з партнерами, розмови з експертами та лідерами думок, публічні виступи, зокрема у рамках Політичного комітету", - відзначається в заяві.

 

Теги: #па_нато #порошенко #участь #блокування #євросолідарність

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