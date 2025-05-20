Інтерфакс-Україна
Політика
19:57 20.05.2025

Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

1 хв читати
Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/20

Для досягнення миру Україні необхідна внутрішня єдність та робота професійної дипломатичної команди, повідомив на брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов. Водночас влада знову блокує участь народного депутатаУкраїни, лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України (2014-19) Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО, повідомляється на сайті політсили.

Окремо він звернув увагу на те, що Порошенка знову намагаються не випустити на важливі міжнародні зустрічі ПА НАТО, де він є членом офіційної делегації.

"Його чекають представники США та інших країн світу, але влада вважає, що її головний ворог – не Путін, а Порошенко", – заявив Герасимов.

За його словами, Україні зараз як ніколи потрібна підтримка Збройних Сил та професійна дипломатія. Він також розкритикував співпрацю влади з представниками ОПЗЖ, які, за його словами, підтримували російське вторгнення, але досі залишаються у парламенті.

"Єдність має бути з проєвропейськими, демократичними політичними силами", – наголосив депутат.

"Ми пам’ятаємо головну обіцянку Зеленського у 2019 році – припинити війну та досягти миру. Але реальність така, що агресор – Путін, і саме він розпочав війну та повномасштабне вторгнення", – зазначив Герасимов.

Герасимов також підкреслив, що підтримка армії має бути не лише на словах, а й у реальних справах, зокрема у формуванні бюджету без дефіцитів, які впливають на фінансування ЗСУ.

 

Теги: #па_нато #порошенко #герасимов #блокування #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 20.05.2025
В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

В "Євросолідарності" застерігають від двосторонніх перемовин з РФ за результатами розмови Трампа з Путіним

13:24 19.05.2025
Посол Німеччини Єгер повідомив про зустріч з Єлісєєвим, у якого пройшли обшуки

Посол Німеччини Єгер повідомив про зустріч з Єлісєєвим, у якого пройшли обшуки

14:01 17.05.2025
Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

Переговори для Путіна є одним із способів ведення війни – Порошенко

19:14 16.05.2025
У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв "харківських угод" 2010 року, повідомили у "Євросолідарності"

У посла Єлісєєва провели обшуки по справі тзв "харківських угод" 2010 року, повідомили у "Євросолідарності"

10:39 16.05.2025
Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

17:59 13.05.2025
В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

17:00 12.05.2025
Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

12:40 08.05.2025
Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

20:38 03.05.2025
Сіярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС: Київ має обирати відповідний тон

Сіярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС: Київ має обирати відповідний тон

12:58 02.05.2025
"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

ВАЖЛИВЕ

Канцлер ФРН після розмови Трампа та Путіна: Європа посилить тиск на Москву через санкції

Зеленський повідомив про початок спільної з лідерами країн Європи роботи над новою безпековою архітектурою для України

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Росія поки що не демонструє політичної волі щодо режиму припинення вогню та закінчення війни – Єрмак

ОСТАННЄ

Каллас вважає найдієвішим із майбутнього пакета санкцій ЄС щодо РФ зниження стелі цін на нафту

Спроба Зеленського схилити Трампа на свій бік провалюється

Нардеп Сірко: Трамп фактично відмовився від України

Розмова Трампа та Путіна не наблизила потенційний мир – нардеп Фріз

Європейські лідери бояться, що Трамп відмовляється від дипломатичних зусиль

15 країн Європи виступили з ініціативою залучити країни БРІКС до врегулювання війни в Україні

Трамп дав зрозуміти європейським лідерам після розмови з Путіним, що не тиснутиме на Москву – ЗМІ

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Стуббом посилення санкційного тиску на РФ

Діалог між Трампом і Путіним не вплинув на ситуацію - голова комітету Ради

Кос: відкриття першого кластеру переговорів про вступ України в ЄС допоможе Угорщині вирішити питання нацменшин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА