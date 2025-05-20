Україні потрібна професійна дипломатія - Герасимов

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/20

Для досягнення миру Україні необхідна внутрішня єдність та робота професійної дипломатичної команди, повідомив на брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов. Водночас влада знову блокує участь народного депутатаУкраїни, лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України (2014-19) Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО, повідомляється на сайті політсили.

Окремо він звернув увагу на те, що Порошенка знову намагаються не випустити на важливі міжнародні зустрічі ПА НАТО, де він є членом офіційної делегації.

"Його чекають представники США та інших країн світу, але влада вважає, що її головний ворог – не Путін, а Порошенко", – заявив Герасимов.

За його словами, Україні зараз як ніколи потрібна підтримка Збройних Сил та професійна дипломатія. Він також розкритикував співпрацю влади з представниками ОПЗЖ, які, за його словами, підтримували російське вторгнення, але досі залишаються у парламенті.

"Єдність має бути з проєвропейськими, демократичними політичними силами", – наголосив депутат.

"Ми пам’ятаємо головну обіцянку Зеленського у 2019 році – припинити війну та досягти миру. Але реальність така, що агресор – Путін, і саме він розпочав війну та повномасштабне вторгнення", – зазначив Герасимов.

Герасимов також підкреслив, що підтримка армії має бути не лише на словах, а й у реальних справах, зокрема у формуванні бюджету без дефіцитів, які впливають на фінансування ЗСУ.