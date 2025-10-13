Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

Фото: сайт Президента України

Володимир Путін сподівається використати терор, щоб зламати режим опору України, цього неможливо допустити, необхідно прийняти рішення щодо постачання систем ППО і ракет у найближчі тижні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"До настання зими Путін сподівається використати цей терор, щоб зламати наш режим опору. Ми не можемо цього допустити. Тому я закликаю вас виступати у своїх парламентах і урядах за посилення протиповітряної оборони та ракет, які нам потрібні. І рішення щодо систем і ракет потрібно прийняти в найближчі тижні", - сказав Зеленський під час звернення до 71-ої щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО у понеділок.

Він наголосив, що РФ повинна зрозуміти, що не може безкарно тероризувати будь-яку країну. Також Зеленський нагадав, що вчора обговорював із президентом США Дональдом Трампом системи Patriot, ракети Tomahawk, необхідне Україні енергетичне обладнання та необхідність зупинити партнерів, які купують російську нафту.

"Навіть якщо угорці стверджують, що це сприяє їхнім шансам на виборах, у довгостроковій перспективі це підриває безпеку їхньої країни та Європи. Для Путіна кожен мільярд має значення. Не можна бути частиною вільного світу і водночас підтримувати тих, хто хоче його знищити", - наголосив президент.