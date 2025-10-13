Інтерфакс-Україна
Події
08:39 13.10.2025

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

Парламентська асамблея НАТО в понеділок голосуватиме за резолюцію "Виклик часу — стримування та оборонні імперативи НАТО після Гаазького саміту", повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПА Північноатлантичного Альянсу Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Документ визначає ключові безпекові орієнтири Альянсу в умовах найсерйознішої загрози з боку Росії та підкреслює, що війна проти України стала переломним моментом для всієї євроатлантичної системи безпеки", - розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, резолюція підтверджує рішучість союзників протистояти агресії Російської Федерації, закликає держави-члени збільшити оборонні інвестиції до 5% ВВП та наголошує на необхідності п’ятикратного посилення систем ППО/ПРО на східному фланзі.

"Резолюція передбачає розширення підтримки України — військової, фінансової та промислової, зокрема виконанням обіцянок на 35 млрд доларів США та інвестиціями в українську оборонну промисловість", - зазначила Фріз.

Вона також звернула увагу, що документ засвідчує стратегічну згуртованість союзників у відповідь на спільні загрози з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Фріз повідомила, що ПА НАТО також винесе на ухвалення резолюцію "Посилення демократичної стійкості євроатлантичних суспільств до іноземного втручання".

"Сьогодні авторитарні режими - передусім Росія, Китай, Іран і Північна Корея - використовують дезінформацію, кібератаки, маніпуляції виборами та технології для підриву єдності й суверенітету демократичних країн. Резолюція закликає союзників: розглядати іноземне втручання як стратегічну загрозу безпеці, а також інвестувати у зміцнення демократичних інституцій, незалежних медіа, кіберзахист і цифрову грамотність", - наголосила Фріз.

Вона додала, що резолюція закликає забезпечити прозорість політичних процесів і протидію дезінформації та пропонує створити Центр демократичної стійкості НАТО для координації зусиль союзників.

Постійна делегація Верховної Ради у ПА НАТО бере участь у 71-й щорічної сесії Парламентської асамблеї Північноатлантичного Альянсу в Любляні (Словенія).

Теги: #рада #па_нато

