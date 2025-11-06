Інтерфакс-Україна
23:13 06.11.2025

Жовква обговорив із представницею НАТО реалізацію ініціативи PURL

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив під час зустрічі із представницею Міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє реалізацію ініціативи PURL, повідомила пресслужба глави держави.

Жовква подякував НАТО за координацію постачання летальної американської зброї до України в межах цієї ініціативи.

"Загалом внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України вже становлять 2,82 млрд дол. Це дало змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони", - йдеться в повідомленні.

Сторони узгодили кроки, необхідні для отримання найближчим часом нових внесків від країн-членів і партнерів Альянсу, які ще не долучилися до програми.

Крім того, детально обговорили механізми забезпечення внесків від країн НАТО на наступний рік.

Жовква відзначив важливість інвестування в українське оборонне виробництво.

"Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектра озброєння, і це не лише дрони. Але нам бракує достатнього фінансування", – наголосив він.

У пресслужбі президента нагадали, що ініціатива PURL реалізується з серпня цього року на основі домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До програми вже долучилися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayina-j-nato-pracyuyut-nad-rozshirennyam-iniciativi-purl-101217

Теги: #реалізація #purl #жовква

