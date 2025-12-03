Інтерфакс-Україна
22:24 03.12.2025

Нова Зеландія оголосила про виділення 15 млн доларів на ініціативу PURL

Міністр закордонних справ Вінстон Пітерс та міністр оборони Джудіт Коллінз оголосили про внесок у розмірі 15 мільйонів доларів на ініціативу НАТО та США Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) щодо постачання Україні зброї та обладнання.

Про це повідомляється на сайті новозеландського уряду у середу.

"Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. Саме тому Нова Зеландія та Австралія сьогодні оголосили про значний внесок до PURL. Ми працюємо разом, щоб підтримати Україну, оскільки ми орієнтуємося в дедалі складнішому стратегічному середовищі", - сказав Пітерс.

Коллінз наголосила, що Нова Зеландія солідарна з Україною, яка вже четверту зиму захищається від російської агресії.

В уряді зазначили, що внесок Нової Зеландії до PURL буде використано лише для закупівлі зброї або обладнання, що відповідає міжнародним зобов'язанням та внутрішній політиці Нової Зеландії.

