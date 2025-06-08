В Офісі президента відбулася зустріч із німецькою делегацією, говорили про російську пропаганду

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В Офісі президента України відбулася зустріч із німецькою делегацією, під час якої обговорили протидію російській пропаганді, зокрема у німецькому суспільстві, сторони домовилися про співпрацю для формування відповідної реакції з боку всієї Європи.

"Заступник очільника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із німецькою делегацією на чолі з міністром федеральних, європейських, міжнародних справ і з питань ЗМІ – керівником Державної канцелярії федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Федеративної Республіки Німеччина Натанаелем Лімінскі", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента у неділю.

Зазначається, що темою зустрічі була координація кроків для протидії російській пропаганді. Окремо обговорили агресивне лобіювання кремлівських наративів у німецькому суспільстві. Сторони домовилися тісно співпрацювати для формування відповідної реакції з боку всієї Європи.

Також йшлося про безпекову ситуацію в Україні та значну роль Німеччини в забезпеченні фінансових, гуманітарних, економічних, військових потреб та в питаннях відбудови. Зокрема, Жовква відзначив вагому підтримку Дніпровщини з боку федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, яка у 2023 році уклала перше партнерство з українським регіоном.