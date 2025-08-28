Інтерфакс-Україна
Події
12:51 28.08.2025

В ОП назвали атаку по Києву відповіддю Путіна на всі міжнародні зусилля щодо миру, закликали світ відреагувати

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква закликав світову спільноту висловити чітку реакцію на масовану атаку Росії.

"Те, що сталося сьогодні, на жаль, не перший прецедент з боку агресора і, на жаль, не останній. Це відповідь лідера країни-агресора на всі міжнародні зусилля, які докладалися останнім часом: президентом України, президентом США, президентом Франції, іншими європейськими лідерами для того, щоб принести справжній тривалий мир в Україну. Сьогодні фактично ми отримали відповідь, яка не є неочікуваною, але є не менш цинічною, підлою, жорсткою і жахливою", - сказав він на 4-му Міжнародному форумі Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи у четвер в Києві.

За словами Жовкви, це означає, що "сьогодні ми маємо почути чітку реакцію світу".

"Кожного лідера, який перебуває на боці добра, кожного представника міжнародної організації. Представників тих країн, які все ще намагаються бути посередині", - наголосили в Офісі президента.

Жовква також нагадав про заклик України щодо необхідності запровадження вторинних санкцій проти агресора.

"Ми не бачимо з вами перемир'я на сьогоднішній день. Ми не бачимо з вами готовності до серйозних переговорів на рівні лідерів про встановлення миру. Тому це наше чергове звернення до наших партнерів світу: якщо агресор не реагує на вимоги представників світового співтовариства, світ має відповідним чином реагувати", - закликав він.

