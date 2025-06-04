Жовква обговорив із делегацією ЄС актуальні військові потреби України

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Європейського Союзу, яку очолила керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) Бенедікта фон Зехерр-Тосс.

Як повідомляє пресслужба президента, Жовква подякував ЄС за зусилля щодо направлення Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця цього року.

Повідомляється, що основною темою зустрічі були актуальні військові потреби України, зокрема системи протиповітряної оборони та ракети до них, артилерійські установки, боєприпаси та подальша оборонна співпраця з ЄС.

"Обговорили співпрацю України та Європейського Союзу в межах ініціативи ReArm Europe та інструменту SAFE. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що важливо збільшити інвестиції в український ОПК", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті глави держави.

У свою чергу, Бенедікта фон Зехерр-Тосс зазначила, що ЄС зацікавлений у зростанні виробництва оборонної продукції в державах, що є його членами. Вона також запевнила, що Євросоюз прагне поглиблення інтеграції України у європейську систему безпеки та оборони.

Окремо Жовква поінформував про другий раунд переговорів у Стамбулі. Він наголосив, що Росія не зацікавлена у встановленні миру й відповіддю на це мають стати рішучі санкції з боку ЄС, США та партнерів. Європейський Союз підтвердив, що активно працює в цьому напрямі та готовий до наступних кроків.

Серед інших важливих тем – боротьба з російською пропагандою. Україна та ЄС домовилися посилити координацію зусиль для протидії.