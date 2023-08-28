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15:37 28.08.2023

Греція може передати Україні танки Leopard-1 - ЗМІ

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Греція може передати Україні танки Leopard-1 - ЗМІ

За наявною інформацією, Німеччина запропонувала Греції передати Україні 100 експлуатованих грецьких танків Leopard 1A5, а натомість отримати італійські танки, повідомляє видання Flight.

У повідомленні зазначено, що "пропонується обміняти до 100 грецьких Leopard 1A5 (або будь-яку іншу кількість) за принципом "один до одного".

За інформацією видання, уряд Німеччини виконає капітальний ремонт італійських танків власним коштом на грецьких підприємствах або там, де обере уряд Греції.

Відремонтовані танки отримають новий тепловізійний перископ, який використовують у Leopard-2, а також нове бронювання.

У виданні зазначають, що обмін може відбутися "за наявності офіційного зобов'язання з боку уряду Німеччини на основі листа про наміри, за аналогією з тристороннім обміном, який було здійснено щодо БМП-1".

 

Теги: #німеччина #греція #leopard_1

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