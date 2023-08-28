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14:11 28.08.2023

Допущений до експлуатації БПЛА "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті - Міноборони

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Допущений до експлуатації БПЛА "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті - Міноборони

Дрон "Великий Бандерик" українського виробництва, який був допущений до експлуатації у квітні поточного року, успішно застосовується на фронті, повідомили в Міністерстві оборони України.

Як повідомляє Міноборони в телеграм-каналі, допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць завдяки прискореній процедурі від Акселератора Міноборони.

"Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що цей дрон - "втілення передових ідей" через низку характеристик, зокрема: вісім потужних моторів, що забезпечують надійну роботу; навантаження до 31,5 кг - готовність до різних завдань; мультифункціональну систему скидання - точне доставлення різних типів боєприпасів; віддалене управління з будь-якої точки світу, що забезпечується універсальною наземною станцією.

 

Теги: #міноборони #бпла

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