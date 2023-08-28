Зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині, унаслідок якого загинули три пілоти, сталося під час маневру розвороту - ДБР

Серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, - технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення організації польотів, зазначають у Державному бюро розслідувань (ДБР).

У понеділок в ефірі національного телемарафону радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян повідомила, що до розслідування буде залучено фахівців із Генштабу ЗСУ та командування Повітряних сил.

"Що стосується версій... слідство розглядатиме такі, як технічна несправність літаків, помилка пілотів. Третя версія - порушення під час організації здійснення польотів", - зазначила Сап'ян.

За її словами, для підтвердження будь-якої версії необхідно провести цілий комплекс експертиз - судово-медичну, дешифрування чорних скриньок, комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

"Наразі за попередньо встановленими обставинами є відомості про те, що катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту. Це те, що ми отримали від наших слідчих сьогодні вранці", - поінформувала радниця з комунікацій ДБР.

Як повідомлялося, працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині 25 серпня, унаслідок якої загинуло троє пілотів Повітряних сил Збройних сил України.

"Інцидент стався 25 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти Повітряних сил Збройних сил України", - повідомляла пресслужба ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.