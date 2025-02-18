Інтерфакс-Україна
Події
09:35 18.02.2025

Літак Delta Airlines здійснив жорстку посадку в аеропорту Торонто

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Літак авіакомпанії Delta Airlines рейсом DL4819 з міжнародного аеропорту Міннеаполіс - Сент-Пол (MSP) здійснив жорстку посадку в аеропорту Пірсон (YYZ ) канадського Торонто: відомо про 18 постраждалих, серед них три у критичному стані, серед них – дитина, повідомляє у вівторок агентство Reuters.

За його даними, регіональний літак авіакомпанії перекинувся догори дном при посадці в понеділок на тлі вітряної погоди після снігопаду, в результаті чого постраждали 18 з 80 осіб, які перебували на борту, повідомили офіційні особи..

Три людини отримали критичні травми, в тому числі дитина, повідомив представник канадської служби швидкої допомоги, ще 15 осіб також були негайно доставлені до лікарень.

Американський авіаперевізник повідомив, що 16-річний CRJ900, вироблений канадською компанією Bombardier, який експлуатувався його дочірньою компанією Endeavor Air, потрапив в авіакатастрофу з 76 пасажирами і чотирма членами екіпажу на борту.

Повідомляється, що принаймні одне з двох крил більше не було прикріплене до літака, як показало відео після аварії.

Канадська влада заявила, що буде розслідувати причину катастрофи, яка поки що не відома.

 

Теги: #авіакатастрофа #канада

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