Російський бомбардувальник Ту-22М3 рухнув у Сибіру
Російський агресор втратив один дальній бомбардувальник Ту-22М3 – він упав в Іркутській області, один льотчик загинув, повідомляють росЗМІ ввечері у середу із посиланням на міноборони.
Екіпаж літака з чотирьох осіб катапультувався, однак, один льотчик загинув.
Причиною аварії називають технічну несправність.
Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (за кодифікацією НАТО Backfire). Такі літаки Москва використовує і для атак по Україні, зазначають експерти.