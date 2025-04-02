Російський бомбардувальник Ту-22М3 рухнув у Сибіру

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Російський агресор втратив один дальній бомбардувальник Ту-22М3 – він упав в Іркутській області, один льотчик загинув, повідомляють росЗМІ ввечері у середу із посиланням на міноборони.

Екіпаж літака з чотирьох осіб катапультувався, однак, один льотчик загинув.

Причиною аварії називають технічну несправність.

Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник (за кодифікацією НАТО Backfire). Такі літаки Москва використовує і для атак по Україні, зазначають експерти.