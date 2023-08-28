Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

Сили оборони за минулу добу знищили 490 окупантів, 4 танки, 8 бронемашин, 22 артсистеми, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети, 13 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомили в Генштабі Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 261310 (+490) осіб, танків - 4400 (+4) од, бойових броньованих машин - 8562 (+8) од, артилерійських систем - 5425 (+22) од, РСЗВ - 730 (+2) од, засоби ППО - 499 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4383 (+5), крилаті ракети - 1415 (+4), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7866 (+12) од, спеціальна техніка - 809 (+1)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.