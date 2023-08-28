У прифронтових районах Донецької області залишаються 89 дітей, найближчим часом їх мають евакуювати

У прифронтових населених пунктах Донецької області залишаються 89 дітей, найближчим часом їх мають евакуювати, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Усі служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках - це Краматорський і Бахмутський райони, населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту", - розповів Кириленко.

Він зазначив, що дітей доводиться вивозити "з сильно пошкоджених і навіть знищених дощенту міст".

За словами голови ОВА, випадки, коли батьки приховують дітей від евакуації, - "не поодинокі".

"Якщо з батьків хтось відмовляється, то оформляється відповідний документ і так само йде попередження про адміністративну та кримінальну відповідальність", - пояснив голова ОВА.

Він нагадав, що ще з серпня 2022 року на території Донецької області оголошено обов'язкову евакуацію.