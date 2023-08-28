Події

07:20 28.08.2023

Наступний оборонний рубіж армії РФ на південному фронті, найімовірніше, створить серйозні проблеми для ЗС України

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Наступний оборонний рубіж армії РФ на південному фронті, найімовірніше, створить серйозні проблеми для ЗС України

Українські війська просунулися на заході Донецької області та в частині Запорізької, на південному напрямку підійшли до наступного оборонного рубежу армії РФ, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками інституту, у Запорізькій області українські війська наступають на напрямках Новопрокопівка (13 км на південь від Оріхова), Мала Токмачка (9 км на південний схід від Оріхова) і Очеретувате (25 км на південний схід від Оріхова). Українські війська також просунулися біля Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і Роботине (10 км на південь від Оріхова) і домоглися успіхів поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на бердянському, а також на мелітопольському напрямках.

За оцінками ISW, відсутність спостережуваних незадіяних російських сил у цьому районі може говорити про те, що наступна серія російських оборонних позицій може бути менш захищеною, ніж позиції, які українські війська вже пройшли, хоча це залишається неясним.

Також аналітики зазначають, що армія РФ направила значну кількість техніки і живої сили для утримання низки оборонних позицій, які наразі проривають українські війська, і неясно, чи збережуть росіяни перевагу для наступних рівнів захисту.

Проте наступний російський оборонний рубіж, швидше за все, створить серйозні проблеми для українського наступу, вважають аналітики ISW.

В Інституті також припускають, що повідомлення про задіяння підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії та про посилення активності російської авіації на мелітопольському напрямку говорять про те, що російських сил, які захищають цей район, недостатньо, щоб зупинити наступ української армії.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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