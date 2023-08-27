27 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 550 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 550 RUSSIAN AGRESSION

27 серпня у світі відзначають Міжнародний день боксу, Всесвітній день проти викорінення видів, День любителів бананів, Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір", Міжнародний день лотереї.

В Україні - День шахтаря і День українського сала, у Молдові - День незалежності, у Вірменії - День озера Севан.

Сьогодні День міста в Донецьку та Рівному.

Православна церква вшановує пам'ять біблійного пророка Михея, закінчення Успенського посту.

День шахтаря

В останню неділю серпня відзначають День шахтаря, віддаючи належне самовідданій праці славної багатотисячної армії гірників. Сьогодні багато хто з них зі зброєю в руках захищає Україну.

Вугільно-видобувна промисловість була і залишається однією з ключових галузей економіки, забезпечує паливом підприємства і населення. Від кількості та якості видобутої сировини залежить, чи буде тепло у квартирах жителів усієї країни майбутньої зими.

Святкування Дня шахтаря в незалежній Україні було офіційно затверджено 1993 року Указом президента Кравчука. Відтоді працівники шахт щорічно святкують цей день. Їхня праця вважається дуже шкідливою для здоров'я, небезпечною та складною. Тому для шахтарів та їхніх родин ця подія є визначною та очікуваною.

День українського сала

27 серпня українці відзначають День сала, яке вважається національним продуктом і є практично в кожному українському домі.

Любов українців до сала виправдана не лише його смаком, а й корисними властивостями, які підтвердили експерти. У складі цього продукту є вітаміни А, Е, D, F, мікроелемент селен. Одна з найцінніших складових - арахідонова кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серцевого м'яза, покращує роботу нирок, виводить із крові зайві холестеринові згустки. Дієтологи вважають, що любов до сала пояснює довголіття української нації. Відомо, що наші предки вживали сало майже щодня, за винятком посту.

Втім, проведене в Європі опитування показало, що українці посідають лише 13 позицію в переліку країн, де споживають цей продукт.

Традиція обробки, приготування та вживання тваринного жиру з'явилася в Італії за 800 років до появи піци. Історики вважають, що 3000 років тому з жиру свині з сіллю і спеціями готували страву під назвою лардо. Спочатку лардо було дешевим способом для рабів підкріпитися, але потім страву полюбили і знатні особи.

Міжнародний день боксу

Бокс є одним із найнебезпечніших і травматичних видів спорту з дуже давньою історією. Безумовно, цей спорт - виключно для сильних людей, не лише у фізичному, а й у психологічному сенсі. З боксом асоціюються мужність, витримка та стратегія, тому він залишається серед найпопулярніших видів спорту, а імена найкращих боксерів відомі навіть далеким від цього спорту людям.

Для багатьох людей бокс став справжньою школою життя, допоміг свого часу зробити правильний вибір. 27 серпня у світі щорічно відзначають Міжнародний день боксу - свято, яке має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів, а також популяризувати цей вид спорту серед населення.

Ще цього дня:

1913 - О 18 годині 10 хвилин Петро Нестеров на літаку "Ньєпор"-IV здійнявся над київським Сирецьким військовим аеродромом і на висоті 600 метрів уперше у світі здійснив знамениту "мертву петлю", яка згодом стала називатися "петлею Нестерова";

1916 - Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорщині;

1919 - Під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Житомир, Білу Церкву та Васильків;

1934 - Ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва;

1955 - Вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1977 - На Чорнобильській АЕС запустили 1-й енергоблок;

1991 - Проголошення незалежності Молдови;

1999 - Конгрес США вирішив провести слухання з питання про причетність американського банку Bank of New York до "відмивання" російських кримінальних капіталів.

Церковне свято

Свято встановлено на честь одного з так званих "малих" біблійних пророків Михея, який жив в Юдеї у 8 столітті до нашої ери. Михея вважають автором пророчої книги, а також основоположником тенденції спрощувати суть юдаїзму.

Вважається, що Михей першим із пророків передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її лідерів. Однак, є у нього і пророцтво, що вселяє надію, - про пришестя Месії.

Іменини: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір.