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13:03 26.08.2023

Костін обговорив із сирійськими лідерами громадянського суспільства стратегії притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини

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Костін обговорив із сирійськими лідерами громадянського суспільства стратегії притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини

Генеральний прокурор України Андрій Костін провів зустріч із лідерами громадянського суспільства в Сирії, під час якої було обговорено стратегії притягнення Росії до відповідальності за її міжнародні злочини, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Зустріч відбулася в 10-ті роковини жахливої хімічної атаки в Гуті (21 серпня - ІФ-У)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в суботу.

Костін зазначив, що "мабуть, ніхто не розуміє горя і страждання України краще, ніж сирійський народ". Водночас генпрокурор наголосив, що "причетність Росії до масових убивств цивільних у Сирії та за її межами потребує рішучої протидії з боку світової спільноти".

Також Костін наголосив, що керівництво РФ і ватажки збройних формувань досі залишалися непокараними значною мірою за свої злочини, які країна-агресор вчиняє майже 30 років у Чечні, Грузії, Сирії та Україні. Водночас генпрокурор упевнений, що "саме сьогодні світ має шанс нарешті покласти край цій безкарності".

"Ключем до цього є створення всеосяжної мережі відповідальності, яка описана в Українській формулі миру. Вона охоплює широкий спектр заходів - від національних розслідувань до забезпечення відповідальності за злочин агресії на міжнародному рівні та відшкодування завданих збитків", - наголосив генпрокурор.

Костін висловив подяку проєкту The Reckoning Project і особисто сирійському адвокату Ібрагіму Олабі за їхні виняткові зусилля, спрямовані на те, щоб РФ відповіла за свої злочини.

"Вони (The Reckoning Project - ІФ-У) збирають свідчення, які можуть бути використані в національних і міжнародних судових процесах, а також сприяють національним розслідуванням злочинів РФ у третіх країнах", - підсумували у пресслужбі.

 

Теги: #сирія #костін

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