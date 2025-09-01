Інтерфакс-Україна
Події
19:10 01.09.2025

Близько 850 тис. сирійських біженців повернулися на батьківщину після відходу Асада з поста президента

Близько 850 тис. громадян, які тікали з Сирії, повернулися із сусідніх країн із грудня 2024 року, коли колишній президент Башар Асад покинув країну, повідомляє в понеділок агентство Associated Press (AP) із посиланням на представника ООН.

"Заступник Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс повідомила AP, що близько 1,7 млн із вимушено переміщених упродовж 14-річного конфлікту сирійців повертаються до своїх домівок", - інформує агентство.

За даними AP, у найближчі кілька тижнів кількість біженців, які повернулися до Сирії, може сягнути 1 млн осіб.

"Кількість тих, хто повертається, винятково велика", - зазначила Клементс.

Найбільше сирійських біженців зараз перебувають у Лівані - країні, де проживає найбільша кількість біженців на душу населення у світі. Раніше ліванська влада дала нелегальним сирійським мігрантам час до кінця серпня, щоб покинути країну.

Клементс додала, що ще близько 190 тис. осіб були змушені покинути свої домівки на півдні Сирії через сутички між урядовими силами і бійцями з громади друзів у червні. За її словами, шосе Дамаск - Сувейда, яке кілька тижнів блокували, тепер відчинено, "що дуже важливо, оскільки це дасть змогу доправити до району набагато більше гуманітарної допомоги".

Наприкінці листопада 2024 року збройні опозиційні формування почали масштабний наступ на позиції сирійської армії. 8 грудня вони увійшли в Дамаск; президент Башар Асад залишив посаду президента Сирії і покинув країну. Водночас ізраїльські військові зайняли позиції в південній буферній зоні. Влада Ізраїлю називала це тимчасовим заходом. Крім того, ізраїльська авіація завдавала ударів по запасах озброєнь на сирійській території.

 

 

 

Теги: #повернення #біженці #сирія #статистика

