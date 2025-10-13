Інтерфакс-Україна
10:18 13.10.2025

Ракети Tomahawk успішно застосовувалися проти російської ППО в Сирії – ЦПД

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Американські далекобійні ракетами Tomahawk успішно вражали об’єкти російської протиповітряної оборони (ППО) під час бойових дій у Сирії у 2017–2018 рр., повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах і об’єктах в Дамаску та Хомсі показали: російські й сирійські повідомлення про масові "збиття" переважно мали інформаційний характер - незалежні оцінки підтвердили, що більшість боєприпасів досягла цілей. Технічно причина проста: Tomahawk летить низько, зі складною комбінованою навігацією, його виявлення радарами дає секунди на реакцію, тому ефективне перехоплення потребує щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО - російські системи тоді прикривали сирійські обʼєкти і не досягли успіху", - написав Коваленко в телеграм.

За його словами, ракети Tomahawk особливо ефективні в пакетних пусках, при цьому перевантаження ППО різними іншими цілями збільшує шанс на успіх.

"Російські системи С400 чи "Панцир" слабкі проти Tomahawk. Важливо розвивати власні масові та далекобійні засоби ураження, щоб створювати саме таку надлишкову логістику удару, і одночасно інтенсифікувати ППО-розвідку й інтеграцію з партнерами - без надійної мережі виявлення будь-яка ППО легко перетворюється на інструмент пропаганди, а не на фактор реального захисту. На росіян можуть чекати неприємні сюрпризи. Самі винні - могли б припинити війну", - додав Коваленко.

Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9907

 

Теги: #tomahawk #сирія

