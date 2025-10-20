Європейські лідери хочуть звернутися до Трампа з проханням щодо використання Tomahawk - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що європейські лідери хочуть звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням щодо використання далекобійних ракет американського виробництва Tomahawk.

"Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є "Томагавки". Питання ж не просто в "Томагавках" як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Президент зазначив, що використання цих ракет буде по військових цілях і в координації з партнерами.

"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього", - додав він.

Водночас, президент зазначив, що Україна в постійному контакті з радниками з нацбезпеки європейських країн, і вибудовує з ними спільну позицію. За словами Зеленського, вони і далі будуть звертатись в різних форматах до США з цього питання.