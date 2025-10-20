Інтерфакс-Україна
Події
10:25 20.10.2025

Європейські лідери хочуть звернутися до Трампа з проханням щодо використання Tomahawk - Зеленський

1 хв читати
Європейські лідери хочуть звернутися до Трампа з проханням щодо використання Tomahawk - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що європейські лідери хочуть звернутися до президента США Дональда Трампа з проханням щодо використання далекобійних ракет американського виробництва Tomahawk.

"Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є "Томагавки". Питання ж не просто в "Томагавках" як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у неділю.

Президент зазначив, що використання цих ракет буде по військових цілях і в координації з партнерами.

"Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього", - додав він.

Водночас, президент зазначив, що Україна в постійному контакті з радниками з нацбезпеки європейських країн, і вибудовує з ними спільну позицію. За словами Зеленського, вони і далі будуть звертатись в різних форматах до США з цього питання.

Теги: #лідери_єс #tomahawk #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 20.10.2025
Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки" - Зеленський

Путін зателефонував Трампу через заяви про "Томагавки" - Зеленський

18:36 19.10.2025
"Томагавки" потрібні Україні для змішаного використання з дронами, як це робить РФ, – Зеленський

"Томагавки" потрібні Україні для змішаного використання з дронами, як це робить РФ, – Зеленський

18:28 19.10.2025
Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

14:07 19.10.2025
Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

02:39 19.10.2025
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

10:17 02.10.2025
Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

15:01 29.09.2025
Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

15:07 29.08.2025
Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

13:27 16.08.2025
Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

Україна повинна мати гарантії безпеки і сама прийматиме рішення щодо своєї території – заява європейських лідерів

12:29 16.08.2025
Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував зловживання в енергетиці, заявляють в Бюро

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський вніс в Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 3 місяці

Лувр відкрився після пограбування

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

Повідомлено про підозру митрополиту РПЦ, який виправдовував агресію проти України

Петиція про заборону використання російськомовних назв торгових марок не набрала необхідних для розгляду голосів

Глава МЗС Франції розраховує, що Україна скоро отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС

У випадку тиску лише на Україну ніхто не вийде переможцем – Зеленський про перемовини в Будапешті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА