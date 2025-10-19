"Томагавки" потрібні Україні для змішаного використання з дронами, як це робить РФ, – Зеленський

Україна потребує далекобійних ракет американського виробництва Tomahawk для змішаного використання, як це робить РФ під час атак на українську територію, використовуючи ракети виробництва КНДР, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все, так, нам потрібні "Томагавки", і коли ми говоримо про далекобійну зброю, люди повинні просто зрозуміти, що ми використовуємо тисячі далекобійних безпілотників українського виробництва для військових цілей, але Росія використовує не лише безпілотники іранського виробництва, а й їхнього виробництва. У них є свої безпілотники, але вони також використовують ракети російського виробництва та ракети далекобійної боротьби північнокорейського виробництва", - сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News.

Він зазначив, що дуже важко працювати по російських військових цілях, використвуючи виключно українські безпілотники. "Нам потрібні далекобійні "Томагавки" та подібні. Сполучені Штати мають подібні речі. Нам вони потрібні для змішаного використання, такого, як використовує Росія. Зрозуміло, як це працює, тому наші команди працюють над цим", - сказав президент України.

Які повідомлялося, Зеленський і Трамп обговорювали поставки ракет Tomahawk Україні, американська позиція щодо них зараз у тому, що ця зброя теж потрібна США. "Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогодні не сказав і "так", - зазначив Зеленський.